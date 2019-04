Flere skadd i protester mot regjeringen i Albania

NTB utenriks

For første gang siden februar hadde tusenvis av demonstranter samlet seg utenfor nasjonalforsamlingen for å kreve at statsminister Edi Rama går av.

Politiet brukte tåregass og batonger for å spre demonstrantene etter at en bil ble påtent og demonstrantene forsøkte å storme bygningen.

Blant de skadde var det også politifolk og journalister, melder albanske medier.

Opposisjonen anklager Rama og hans sosialistiske regjering for korrupsjon og valgfusk.

I februar gikk over 60 parlamentarikere fra opposisjonen av i protest mot regjeringen.

