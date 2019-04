Advokat anklager Ecuador for løgn om Assanges oppførsel

NTB utenriks

Forsvareren Jennifer Robinson mener at anklagene om at Assange klinte avføring på veggene er fabrikkert for å skape et påskudd for å tvinge ham ut av ambassaden.

WikiLeaks-grunnleggeren oppholdt seg i ambassaden i sju år, men torsdag ble den politiske beskyttelsen trukket tilbake slik at britisk politi kunne gå inn i ambassaden og pågripe ham.

Ecuadorianske myndigheter har hevdet at Assange lot være å skylle ned på toalettet, at han lot skittent undertøy ligge på badet, at han ikke vasket opp etter seg og at han lot komfyren stå på.

– Ecuador har kommet med disse beskyldningene for å rettferdiggjøre den ulovlige og usedvanlige handlingen det er å la politiet komme inn i ambassaden, sier Robinson til Sky News.

USA har siktet Assange for datahacking og begjært ham utlevert på grunn av WikiLeaks rolle i lekkasjen av hundretusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter.

(©NTB)