Tyskland godkjenner omstridt eksport til Saudi-Arabia

Vedtaket ble gjort to uker etter at Tyskland lempet på restriksjonene for militær eksport til Saudi-Arabia.

Tyskland vedtok i november full stans i eksport av militært materiell til Saudi-Arabia, blant annet på grunn av landets krigføring i Jemen og drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Vedtaket førte imidlertid til protester fra Frankrike og Storbritannia, og i slutten av mars besluttet den tyske regjeringen å lempe på restriksjonene på eksport til land som fortsatt eksporterer militært utstyr til Saudi-Arabia.

Fredag skrev økonomiminister Peter Altmaier et brev til økonomikomiteen i den tyske nasjonalforsamlingen der det heter at Tysklands føderale sikkerhetsråd har godkjent ni leveranser av militært materiell til seks land. Nyhetsbyrået DPA har fått tilgang til brevet.

Et forbud mot å eksportere produkter som er 100 prosent tyskproduserte, skal opprettholdes fram til slutten av september.

Ifølge Altmeier er det også gitt tre eksporttillatelser på utstyr til De forente arabiske emirater, som også er involvert i krigen i Jemen. Men det er ikke klart når utstyret, som blant annet består av radarsystemer, vil bli levert.

I mars i fjor innførte Tyskland et delvis forbud mot våpeneksport til land som er involvert i krigen i Jemen, men forbudet gjaldt ikke eksportavtaler som allerede var inngått.

