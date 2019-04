Trump har frist til 23. april for å gi Kongressen sine selvangivelser

NTB utenriks

I et brev til IRS gjør Richard Neal, som er leder for kontrollkomiteen, det klart at 23. april er siste frist etter at den første fristen 10. april ikke ble innfridd.

Han gjorde det også klart at det er Kongressens uomtvistelige rett i henhold til loven å få selvangivelsene utlevert.

Neal sendte brevet etter at Trump-administrasjonen ba om mer tid til å vurdere hans første begjæring om å få selvangivelser for de siste seks årene utlevert.

Han viste til en lov fra 1920 som sier at IRS skal utlevere ethvert skattepapir som Kongressen krever å se, og at det ikke er noen unntak i loven.

Finansminister Steven Mnuchin sa tidligere lørdag at de samvittighetsfullt vurderer Kongressens forespørsel, men at det ikke er sikkert de er ferdig innen fristen.

Trump har nektet å utlevere sin selvangivelse, angivelig fordi den granskes av IRS. Alle tidligere amerikanske presidenter siden Jimmy Carter har frivillig offentliggjort sine selvangivelser.

Delstatene Washington og Illinois har antydet at det kan bli aktuelt å sette offentliggjøring av selvangivelsene som betingelse for at en presidentkandidat kan stille til valg i deres delstater.

