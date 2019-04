Svensk programmerer fengslet i Ecuador

NTB utenriks

Den 36 år gamle svensken er mistenkt for å ha deltatt i en plan for å presse Ecuadors president i forbindelse med at han ikke lenger ville beskytte WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange.

Lørdag kom meldingene om at han var fengslet i Quito. Ifølge mannens advokater har de ikke fått beskjed om han er siktet.

Venner av den svenske krypteringseksperten mener at han blir straffet for sin kamp for å verne folks digitale privatliv.

Han ble pågrepet torsdag på flyplassen i Quito idet han skulle gå på et fly til Japan. Han skal da ha hatt med seg minst 30 elektroniske lagringsenheter. Pågripelsen ble gjennomført få timer etter at Julian Assange ble pågrepet av britisk politi på Ecuadors ambassade i London.

Noen timer før han dro til flyplassen, sendte 36-åringen ut en Twitter-melding der han advarte om at myndighetene i Ecuador ville starte en heksejakt etter at Assange ble tvunget til å forlate landets ambassade i London.

Myndighetene i Ecuador anklager svensken for å ha samarbeidet med to uidentifiserte russiske hackere om en plan som blant annet skal ha gått ut på å true med å offentliggjøre kompromitterende dokumenter om president Lenin Moreno etter at han trakk Ecuadors støtte til Assange.

Ecuadors innenriksminister Maria Paula Romo sa fredag at svensken reiste minst tolv ganger til London for å møte Assange i Ecuadors ambassade.

Det er uklart hva slags forhold svensken har hatt til Assange, men bloggen hans viser at han har forsvart Assanges rett til ytringsfrihet.

36-åringen er ekspert på digital sikkerhet. I 2013 kom han til Quito etter å ha blitt overført fra Chicago-kontoret til teknologiselskapet Thoughtworks.

