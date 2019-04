Juntaen i Sudan lover demokrati og sivilt styre

NTB utenriks

I en forsonlig TV-sendt tale lørdag ettermiddag sa Burhan at han vil rykke det forrige regimet opp med roten, omstrukturere staten i henhold til loven og bekjempe korrupsjon.

Han lovte at han vil holde samtaler med opposisjonen og overføre makten til en sivil regjering innen to år, og han ba alle politiske bevegelser bli med i samtalene og unngå vold.

Han lovte også at alle politiske fanger skal løslates, og at militærstyret skal respektere alle lover som angår menneskerettighetene.

Burhan overtok som leder av juntaen fredag, dagen etter at hans forgjenger Awad Ibn Ouf, forsvarsministeren som sto bak kuppet mot Omar al-Bashir torsdag, gikk av etter én dag som landets leder.

Burhan opphevet lørdag også portforbudet og unntakstilstanden som Ibn Ouf innførte i forbindelse med kuppet, og lørdag gikk Salih Gosh, som ledet landets fryktede etterretnings- og sikkerhetstjeneste, av.

Krever sivilt styre

Men demonstrantene i Khartoum ser ikke ut til å ha noen planer om å gi seg. Lørdag tok tusenvis av mennesker seg fram til militærets hovedkvarter, noen av dem i biler, andre til fots, for å feire de politiske endringene, men også for å kreve sivilt styre.

Demonstrantene jublet over at Bashir ble avsatt etter 30 år ved makten, men de likte dårlig at mange av hans nærmeste medarbeidere fortsatte i mektige posisjoner.

– Jeg har vært her siden i går med mine søstre og en bror, og vi er fast bestemt på ikke å gå hjem før vi får et sivilt styre, sa 30 år gamle Nuha Abdool, som forteller at hun har tilbrakt natten utenfor militærhovedkvarteret.

55 år gamle Ahmed Arbab sier han har levd halve livet under Bashirs «dårlige styre».

– Nå er det på tid å kaste den ut, og sette inn en sivil regjering i stedet som kan gjennomføre det de nye generasjonene ønsker. Det er de som var ofrene for dette regimet, sier han.

16 drept

Sudanske aktivister sier at 16 mennesker, inkludert én soldat, ble drept i de to dagene etter at de militære fjernet Bashir fra makten etter flere måneder med demonstrasjoner.

Sudanske legers komité, som har vært med på å lede demonstrasjonene, sier at 13 mennesker ble drept torsdag og tre fredag, inkludert soldaten.

Politiet bekreftet sent fredag at 16 mennesker var drept av «kuler på avveie», og at minst 20 mennesker er skadd under demonstrasjoner rundt om i landet.

Skeptisk opposisjon

Men både opposisjonen og partiet til avsatte Bashir er skeptiske til militærregimet.

I en TV-overført pressekonferanse sa medlemmer av flere opposisjonspartiene at de nekter å overlate makten til de militære.

– Vi er alle for et totalt sivilt styre, sa Salah Sanhori i Baath-partiet. Han sier at medlemmer av opposisjonspartiene i nasjonalforsamlingen skal møte juntaen for å drøfte en ny regjering og overgang til demokrati.

Generalsekretæren i kommunistpartiet, Mukhtar al-Khatib, sier at de ikke kan akseptere at noen i det tidligere regimets militære styrker styrer landet.

Partiet til avsatte Bashir, Det nasjonale kongresspartiet (NCP), oppfordret på sin side juntaen til å løslate partiets leder og andre medlemmer. De fordømmer kuppet og kaller det brudd på grunnloven.

Bashir er etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser under krigen mot opprøret i Darfur, men juntaen har sagt at de ikke vil utlevere ham til Haag.

(©NTB)