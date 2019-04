Bolsonaro-uttalelse om holocaust fordømmes av Israel

NTB utenriks

I et møte med evangeliske pastorer i Rio de Janeiro fredag snakket Bolsonaro om sitt besøk for knapt to uker siden til Yad Vashem-minnesmerket for holocaust i Jerusalem og sa at holocaust kan tilgis, men aldri glemmes.

– Vi kan tilgi, men vi kan ikke glemme. Det utsagnet er mitt. De som glemmer sin fortid, er dømt til ikke å ha en framtid, sa Bolsonaro og tilføyde at tiltak er nødvendig for å hindre at holocaust gjentar seg.

I en tweet lørdag som helt åpenbart var rettet til Bolsonaro, sa Israels president Reuven Rivlin at «vi vil alltid stå imot dem som benekter sannheten eller ønsker å utradere vårt minne, enten de er individer eller grupper, partiledere eller statsministre».

En talsmann for Yad Vashem sa at det ikke er opp til noen person å bestemme at de grusomme forbrytelsene under holocaust kan tilgis.

Det er ikke kommet noen reaksjon fra statsminister Benjamin Netanyahu, som har et nært forhold til Bolsonaro og nylig var hans vert i Israel. Bolsonaro besøkte blant annet Klagemuren i Jerusalem og kunngjorde at han vil åpne et offisielt brasiliansk handelskontor i den omstridte byen.

Under besøket sa den sterkt høyreorienterte presidenten også at han mener nazisme er en venstreorientert ideologi, en påstand som er avvist av alle historikere.

