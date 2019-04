Tre svenske politifolk tiltalt etter at mann med Downs syndrom ble drept

NTB utenriks

Alle tre er tiltalt for tjenestefeil, men kun en av dem er tiltalt for å ha forvoldt en annen død, opplyser Martin Tidén i den svenske påtalemyndigheten.

Eric Torell, som hadde både Downs syndrom og autisme, ble skutt og drept av politiet i Stockholm 2. august i fjor etter at han hadde rømt hjemmefra. 20-åringen hadde et lekevåpen og oppførte seg ifølge politiet truende. Totalt ble det avfyrt 25 skudd.

– En politibetjent tiltales for å ha forvoldt en annens død, alternativt for tjenestefeil, og to tiltales for tjenestefeil, opplyste Tidén på en pressekonferanse fredag formiddag.

Alle de tre politifolkene nekter seg skyldige.

Dødelig skudd

Han sa samtidig at Torells liv ikke kunne vært reddet, og at helsepersonells innsats ikke gjorde noen forskjell.

Politifolkene har forklart at de oppfattet situasjonen som en nødvergesituasjon fordi de trodde Torell hadde et ekte våpen.

Påtalemyndigheten mener også at leketøyspistolen kunne oppfattes som et ekte våpen, men konkludere likevel med at politifolkene ikke vurderte situasjonen grundig nok før de skjøt.

– Hadde de gjort det, ville de forstått at Eric ikke utgjorde noen trussel, sier Tidén til TT.

– Burde sluttet å skyte

Han sier også at politifolkene burde ha sluttet å skyte da Torell vendte ryggen til dem fordi det da ikke lenger eksisterte en innbilt nødvergesituasjon.

I alt tre politifolk befant seg på gårdsplassen der Torell ble skutt. En av dem avfyrte et skudd som traff Torell forfra. En annen avfyrte et skudd som traff ham i ryggen. Det er politibetjenten som traff 20-åringen i ryggen, som tiltales for å ha forvoldt en annens død. Den andre politibetjenten tiltales for tjenestefeil.

Den tredje politibetjenten, som også tiltales for tjenestefeil, er en innsatsleder som befant på stedet under hendelsen. Han burde ifølge påtalemyndigheten ha gjort mer for å minske risikoen for politifolkene på stedet. I tillegg burde han ha sørget for å få mer informasjon da han før skytingen støtte på Eric Torells far, som var ute og lette etter sønnen.

– Lettelse

Torells mor, Katarina Söderberg, sier hun er utrolig lettet etter at hun fikk beskjed om at tre politifolk tiltales.

– Jeg forsøkte å stålsette meg i tilfelle det skulle bli annerledes, men nå føles det bra. For nå kan vi kanskje endelig få greie på hva som skjedde, og hvordan det kunne gå så galt, sier hun til TT.

Hun håper også at saken vil føre til at politiutdanningen blir endret.

– Det er det eneste som kan føre til at Erics død ikke var forgjeves, sier hun.

(©NTB)