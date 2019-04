Ekssoldat skal ha tilstått drapet på journalist i Slovakia

NTB utenriks

Kuciak og hans forlovede Martina Kusnirova, begge 27 år, ble skutt og drept i sin egen bolig i februar i fjor. Kuciak var da i ferd med å ferdigstille en reportasje om antatte forbindelser mellom slovakiske politikere, forretningsfolk og italiensk mafia, en sak som også involverte triksing med EUs landbrukssubsidier.

Tre ulike medier, blant annet slovakisk rikskringkasting, siterte torsdag kveld ikke navngitte politikilder på at den tidligere yrkessoldaten, Miroslav Marcek, har tilstått dobbeltdrapet.

Marcek er siktet for drapene og har i likhet med tre andre siktede sittet varetektsfengslet siden oktober. I mars ble dessuten eiendomsutvikleren Marian Kocner siktet for å ha beordret drapet på Kuciak. Han skal ha hatt gode forbindelser med landets regjering, og virksomheten hans var gjenstand for Kuciaks gravejournalistikk.

Dobbeltdrapet førte til en større politisk krise i Slovakia, og i mars 2018 ble statsminister Robert Fico tvunget til å gå av etter masseprotester.

(©NTB)