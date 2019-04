Assange må betale 9 millioner i sakskostnader i Sverige

NTB utenriks

Det ble klart torsdag etter en kjennelse fra svensk høyesterett.

– Vi fikk i går, merkelig nok midt under mediestormen, en kjennelse fra høyesterett om at han ikke får erstatning av staten for saksomkostningene, sier Assanges svenske advokat Per E. Samuelson til Expressen.

Samuelson sier han ikke har vært i kontakt med Assange siden pågripelsen torsdag, men han har viderebrakt kjennelsen til styret i WikiLeaks.

I 2010 ble Assange ettersøkt for seksuelle overgrep mot to kvinner i Sverige. En internasjonal arrestordre ble utstedt, noe som var bakgrunnen for pågripelsen i Storbritannia samme år.

I 2017 ble etterforskningen i Sverige avsluttet og saken henlagt. Men etter at Assange torsdag ble pågrepet, kom det krav fra en av kvinnene om at etterforskningen må gjenopptas.

Torsdag ble Assange pågrepet av britisk politi på Ecuadors ambassade i London etter at Ecuador besluttet å oppheve hans politisk asyl.

(©NTB)