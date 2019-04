Sør-Korea ber Trump møte Kim for tredje gang

NTB utenriks

Sør-Koreas president Moon Jae-in sa torsdag at Sør-Korea har tiltro til at Trump kan løse atomstriden mellom landene med dialog.

Moon er i Washington for møter med USAs Donald Trump. Dette er det første møtet mellom de to presidentene siden toppmøtet mellom Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Vietnam i februar.

Eksperter kalte dette toppmøtet et klart tilbakeslag.

Moon sa torsdag at det nå er viktig å utnytte vinduet for dialog og holde et tredje møte.

Trump svarte at et tredje møte kan skje, men at han tar ting gradvis. Han ville heller ikke si om han har snakket med Kim siden møtet deres i Hanoi.

Han var imidlertid full av lovord om den nordkoreanske lederen.

– Jeg liker toppmøtene. Jeg liker å være sammen med lederen, sa Trump.

Han la til at han har blitt godt kjent med Kim og respekterer ham.

– Jeg tror storartede ting vil skje. Jeg tror Nord-Korea har et enormt potensial, sa han.

Han sier sanksjonene mot regimet opprettholdes, men at han ikke vil innføre nye sanksjoner. Han sa også at han støtter Sør-Koreas forsøk på å sende humanitær bistand.

– Vi diskuterer ulike former for humanitær hjelp. Det er greit for meg, sier Trump.

