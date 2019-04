EU sier ja til handelssamtaler med Trump

NTB utenriks

Det bekrefter flere EU-kilder overfor NTB.

Forhandlingsmandatet ble godkjent på ambassadørnivå torsdag. Dermed gjenstår kun formell godkjenning på ministernivå før samtalene kan starte.

Denne godkjenningen kan ventes på EUs jordbruks- og fiskeriministermøte førstkommende mandag.

Vedtaket kommer etter måneder med fastlåste diskusjoner der Frankrike har blokkert for enighet.

USAs president Donald Trump har med jevne mellomrom langet ut mot EU i handelspolitikken og skrev så sent som onsdag på Twitter at EU er en «brutal» handelspartner for USA.

Han har allerede innført ekstratoll på stål og aluminium som importeres fra EU, og har også truet med ny toll på biler og bildeler.

Målet er nå å forhandle fram en ny tollavtale for å unngå at konflikten eskaleres ytterligere. Planen er en del av en «våpenhvile» som ble inngått mellom Trump og EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker i fjor sommer for å avverge full handelskrig.

Forhandlingene skal i første rekke dreie seg om toll på industrivarer, inkludert toll på biler.

USA har også ønsket forhandlinger om toll på jordbruksprodukter, men det har EU nektet å gå med på.

