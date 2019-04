EU foreslår 31. oktober som ny dato for brexit

NTB utenriks

Det får NTB bekreftet fra kilder tett på samtalene.

EUs president Donald Tusk skriver på Twitter at han nå vil møte Storbritannias statsminister Theresa May for å sikre at enigheten også er akseptabel for henne.

Den nye datoen for brexit sammenfaller med sluttdatoen for den sittende EU-kommisjonens mandat.

Forhandlingene om utsettelsen pågikk til godt over midnatt på det ekstraordinære brexittoppmøtet i Brussel onsdag kveld.

Da møtet startet, var det svært delte meninger blant stats- og regjeringssjefene om hvor lang utsettelse EU burde gå inn for.

(©NTB)