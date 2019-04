Demokrater reagerer skarpt på spionasje-utspill

NTB utenriks

De beskylder justisministeren for å forvrenge FBIs etterforskning i en kontraspionasjesak for å gjøre president Donald Trump til lags, skriver CNN.

– Jeg er forbløffet, dette viser manglende respekt for dem som jobber i justisdepartementet. Enten mangler han forståelse for hvordan etterforskningen i en kontraspionasjesak foregår – eller så misforstår han med vilje, sier demokraten Mark Warner i Senatets etterretningskomité til kanalen.

Lederen av Representantenes hus, Nancy Pelosi, sier Barrs uttalelse viser at han er i ferd med å miste grepet.

– Han er USAs justisminister, ikke Donald Trumps, sier hun.

Demokratene er fra før lite fornøyd med Barr, særlig på grunn av at han så langt ikke har gjort spesialetterforsker Robert Muellers Russland-rapport offentlig.

Barrs beslutning om at det ikke er solide nok beviser for at Trump har forsøkt å hindre Russland-etterforskningen har også vakt reaksjoner. Mueller tar i rapporten ikke stilling til om presidenten har forsøkt å hindre rettens gang, men understreker at etterforskningen ikke frikjenner ham for dette.

Barr uttalte i Kongressen onsdag han at han vil åpne en gransking av angivelig spionasje mot Trump, som hevdes å ha blitt utført av FBI i valgkampen.

– Jeg tror det var spionasje. Spørsmålet er om det var tilstrekkelig grunnlag? Jeg sier ikke at det ikke var det, sa Barr.

