Dalai Lama utskrives trolig fredag

– I det store og det hele er hans hellighet i fin form. Han har det svært bra. Han får fortsatt medisiner, men er i god form og blir utskrevet. I øyeblikket ser det ut til at vi vil forsøke å få ham utskrevet fredag, sier Dalai Lamas personlige talsmann Tenzin Taklha torsdag.

Han understreker at Dalai Lama kommer seg.

– Denne morgenen var han tilbake i sin vanlige rutine. Han trenet litt, la Taklha til.

Dalai Lama ble innlagt på sykehus i New Delhi tirsdag etter å ha fløyet fra Dharamsala lenger nord i landet. Taklha sier den 83 år gamle tibetanske åndelige lederen vender tilbake til Dharamsala etter sykehusoppholdet. Byen har vært hans hovedkvarter etter at han flyktet fra Tibet i 1959 etter et mislykket opprør mot kinesisk styre.

Dalai Lama pleier vanligvis å tilbringe flere måneder hvert år med å reise verden rundt for å undervise i buddhisme og å fortelle om tibetanernes kamp for større frihet i Kina, men det siste året har han trappet ned på reisevirksomheten.

