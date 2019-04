Netanyahu jubler over ledelse i valgdagsmålinger

NTB utenriks

De første valgdagsmålingene la opp til en thriller med et dødt løp mellom blokkene. Men Netanyahu og Likuds blokk ser ut til å sikre seg et lite forsprang i de ferskeste målingene.

Israelske Kanal 12 og Kanal 13 anslår at Likud stikker av med 35 av 120 seter i parlamentet, mens opposisjonsalliansen Blått og Hvitt får 34. Deres anslag gir også Likud og deres alliansepartier flertall i parlamentet.

Ifølge valgdagsmålingene får den høyrevridde alliansen mellom 63 og 65 seter i Knesset. Opposisjonsalliansen ligger an til å få 55–57 seter, ifølge Haaretz.

– Jeg vil takke våre velgere for en utrolig bragd. Jeg er veldig rørt over at Israel har vist meg tillit for femte gang, sa Netanyahu etter de ferske målingene.

(©NTB)