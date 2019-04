Amnesty: Færre henrettelser i verden

NTB utenriks

Totalt ble 690 henrettet i 2018, ned fra 993 i 2017.

Iran (253), Saudi-Arabia (149), Vietnam (minst 85) og Irak (minst 52) var landene med flest henrettelser i fjor. Men antallet i Iran gikk i fjor ned med hele 50 prosent som følge av endringer i landets narkotikalov. Også i Pakistan, Irak og Somalia var det færre henrettelser.

Men tallet øker i Hviterussland, Japan, Singapore, Sør-Sudan og USA. I Thailand har dødsstraff blitt gjeninnført mens på Sri Lanka er diskusjonen oppe for alvor om å ta det samme steget.

– Til tross for regressiv utvikling enkelte steder, har antallet henrettelser utført av verstingene sunket kraftig, sier generalsekretær Kumi Naidoo i Amnesty International.

Naidoo mener at nedgangen viser at selv de mest henrettelsesvennlige landene har innsett at dødsstraff «ikke er svaret». Han peker ut Japan, Singapore og Sør-Sudan som land som nå tilhører en minkende minoritet av land som har hatt utvikling den andre veien.

– Jeg oppfordrer dem til å få en stans på denne forferdelige straffemetoden, sier Naidoo.

Burkina Faso gjennomfører ikke lenger dødsstraff, mens Gambia og Malaysia har innført moratorium. Californias nyvalgte guvernør Gavin Newsom vil også sette alle dødsstraffer i bero og utsette straffen for 737 dødsdømte fanger.

– Sakte, men sikkert vokser en global konsensus for å få en stans på dødsstraff, sier Naidoo.

