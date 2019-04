Presset Netanyahu håper på ny valgseier

NTB utenriks

Valglokalene åpnet klokken 7 lokal tid. Resultatet er ventet å være klart tidlig onsdag.

Meningsmålinger tyder på at Netanyahus parti Likud og Gantz' partiallianse Blått og Hvitt vil bli omtrent like store.

Ingen av dem ligger an til flertall i nasjonalforsamlingen Knesset på egen hånd. Den som skal danne regjering, må derfor klare å sette sammen en koalisjon.

Netanyahu har trolig best forutsetninger for å gjøre det. Dermed har den 69 år gamle statsministeren gode muligheter for å fortsette – med støtte fra høyrenasjonalistiske og ultraortodokse partier i Knesset.

I valgkampen har Netanyahu blant annet lansert en kontroversiell plan om formelt å annektere områder på den okkuperte palestinske Vestbredden.

Statsministeren mener det bare er han som kan få USA og andre land til å godta dette.

Også Gantz vil beholde de israelske bosetningene på Vestbredden. Han håper imidlertid dette kan skje som ledd i en fredsplan med internasjonal støtte.

