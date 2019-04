Nye demonstrasjoner i Algerie

NTB utenriks

Tirsdag formiddag bestemte nasjonalforsamlingen at Abdelkader Bensalah skal være midlertidig president de neste 90 dagene. Bensalah er leder i nasjonalforsamlingens overhus, og blir landets første nye president på over 20 år.

Valget av 77-åringen strider imidlertid mot den algeriske protestbevegelsens krav. De ønsker at både Bensalah og en rekke andre topp-politikere går av, slik som president Abdelaziz Bouteflika gjorde i forrige uke.

Nye demonstrasjoner

Etter at det ble kjent at Bensalah er Algeries nye midlertidige president, var det for sjuende uke på rad demonstrasjoner i Alger.

– Gå av Bensalah, ropte demonstrantene utenfor hovedpostkontoret i Alger tirsdag ettermiddag.

Hovedpostkontoret i Alger har blitt episenteret for demonstrasjonene mot landets ledere.

Over tusen demonstranter viste sin misnøye med at Bouteflikas nære allierte Bensalah ble valgt til landets midlertidige president. Politiet brukte tåregass, vannkanoner og batonger i forsøk på å bryte opp demonstrasjonen tirsdag.

I tråd med grunnloven

I nasjonalforsamlingen boikottet opposisjonspartiene avstemningen over Bensalah som midlertidig president.

Den regjeringsvennlige avisen El Moudjahid foreslo før valget av midlertidig president at Bensalah skulle trekke seg som leder, slik at han heller ikke kunne bli midlertidig president.

Men ifølge den algeriske grunnloven skal sjefen for nasjonalforsamlingens overhus fungere som overgangsleder i inntil 90 dager mens et valg organiseres. Dermed er det i tråd med grunnloven at Bensalah er valgt til midlertidig president.

2. april godkjente Algeries grunnlovsråd Abdelaziz Bouteflikas avskjedssøknad. 82-åringen satt i 20 år. Han ble rammet av slag i 2013, og folket har knapt sett ham siden.

