Erdogans parti ønsker omvalg i Istanbul

NTB utenriks

– Vi kommer til å si at vi ønsker omvalg i Istanbul, sier formann i AKP Ali Ihsan Yavuz, etter at partiets krav om omtelling i samtlige Istanbul-distrikter ikke nådde fram.

– Vi har mye bevis på at det har vært visse hendelser som har påvirket valgresultatene, fortsetter Yavuz, som ikke utdypet hva slags bevis AKP sitter på.

På en pressekonferanse mandag hevdet president Recep Tayyip Erdogan at organisert kriminalitet og tyverier ved valgurnene har påvirket resultatet.

Å tape Istanbul vil være et stort nederlag for presidenten som la fundamentet for sin politiske karriere som ordfører i byen før han ble landets statsminister og deretter president.

