EU og Kina lover samarbeid om WTO-reform

NTB utenriks

– Dette er et gjennombrudd, sier EUs president Donald Tusk.

Han møtte tirsdag Kinas statsminister Li Keqiang sammen med EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker.

På toppmøtet ble EU og Kina enige – etter hele 50 timer med forhandlinger – om en felles erklæring der de lover samarbeid på en rekke områder, deriblant om reform av WTO for å sikre «fortsatt relevans» for organisasjonen og for å «adressere globale handelsutfordringer».

EU og Kina uttaler videre at de vil «intensivere diskusjonene med mål om å styrke de internasjonale reglene for industrielle subsidier».

– Dette er et område der vi mener vi virkelig kan få til noe, sier Juncker.

EU har tidligere beskyldt Kina for å gi egne selskaper et urettferdig konkurransefortrinn ved hjelp av store subsidier.

Li lover på sin side om at Kina vil åpne markedene sine enda mer opp for europeiske selskaper i framtida.

– Europeiske selskaper vil ikke bli diskriminert, forsikrer Li.

Men kinesiske selskaper må heller ikke bli diskriminert i Europa, understreker han – og viser til hvordan kinesiske Huawei nå risikerer å bli utestengt fra utbyggingen av 5G-nettet i europeiske land.

