14 barn drept i luftangrep i Jemen

NTB utenriks

Hittil i 2019 har over 400 barn blitt drept eller kritisk skadd i Jemen, ifølge UNICEF.

Luftangrepet skjedde i nærheten av to skoler i et boligområde i Jemens hovedstad Sana. Det var like før lunsjtid og barna var i klasserommet under angrepet, opplyser Geert Cappelaere, som leder UNICEFs virksomhet i Midtøsten og Nord-Afrika, i en pressemelding.

– Barna som er kritisk skadd og kjemper for livet er nå på sykehus i Sana. De fleste av dem er under ni år gamle. En jente døde av skadene mandag morgen, sier Cappalaere.

Siden slutten av 2014 har Jemen vært preget av en ødeleggende konflikt mellom den Saudi-ledede regjeringen og Houthi-opprørerne.

– Gårsdagens angrep er en påminnelse om at selv ikke skoler er trygge i Jemen. Én av fem skoler kan ikke brukes på grunn av konfliktene. Noen av dem er under direkte angrep, mens andre blir brukt til militære formål, sier Cappelaere.

Angrep fra koalisjonen har tatt livet av nærmere 4.600 personer av de om lag 7.000 sivile som så langt har blitt drept i krigen, ifølge tall fra FNs menneskerettighetskontor.

Koalisjonen ledes av Saudi-Arabia, og den har siden juni i fjor kjempet mot Houthi-opprørerne om å gjenta kontrollen i den viktige havnebyen Hodeida, som er inngangsporten for 80 prosent av bistand og eksport til Jemen.

(©NTB)