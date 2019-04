Storbritannia og New Zealand foreslår regulering av sosiale medier etter moskéangrepet

NTB utenriks

Facebook har blitt kritisert for at den mistenkte gjerningsmannen bak terrorangrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand brukte plattformen til å strømme angrepet.

På New Zealand foreslår nå landets personvernombud at New Zealand følger Australia og innfører en lov som krever at sosiale medier som Facebook, fjerner voldelig innhold som videoer av terrorisme, drap, tortur og voldtekt.

Dersom denne type innhold ikke fjernes i Australia kan selskap som Facebook og Twitter få store bøter, og de ansvarlige sjefene kan bli dømt til fengsel.

Kritikk fra Storbritannia

Også i Storbritannia er en slik lov foreslått innført. Reglene skal overvåkes av et uavhengig organ som finansieres med en avgift på internettselskapene.

Storbritannias innenriksminister Sajid Javid har flere ganger kritisert teknologiselskapene for manglende tiltak til tross for at de flere ganger er bedt om å gjøre noe med skadelig innhold.

– Det er derfor vi nå tvinger disse selskapene til å rydde opp en gang for alle, sier han.

Ny programvare

Facebook har etter New Zealand-terroren strammet inn regelverket for strømming, og har tatt i bruk programvare som raskt skal identifisere redigerte versjoner av voldelige videoer eller bilder, og å hindre dem fra å bli delt eller lagt ut på nytt.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg sa imidlertid i forrige uke at det ikke er aktuelt å legge inn en forsinkelse på direktestrømmer, til tross for stort press om dette etter Christchurch-angrepet.

(©NTB)