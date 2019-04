Klokka tikker for May

NTB utenriks

Den konservative regjeringen har den siste uka vært i vanskelige samtaler med Labour for å forsøke å finne et tverrpolitisk forlik om brexit. Men lekkasjer fra møterommene tyder på at regjeringen så langt har vegret seg mot å inngå reelle kompromisser.

Nå lover Hunt at toryene vil gjøre «alt de kan» for å komme til enighet.

– Theresa May vil snu alle steiner for å forsøke å løse brexit, sier han.

Mangler flertall

Slike tverrpolitiske samtaler er ingen enkel sak i det britiske topartisystemet, vedgår Hunt.

– Men vi har ikke flertall i Parlamentet, så vi er nødt til å se mot andre partier for å nå fram til en enighet som kan få brexit over målstreken, sier utenriksministeren.

– Du kan ikke gå inn i slike forhandlinger med store absolutte krav. Da er det ingen vits i å holde samtalene, fortsetter han.

Splittelse om tollunion

Labours ønske er en mykere brexit, med tettere tilknytning til EU etter skilsmissen enn regjeringen har lagt opp til. Samtalene har spesielt dreid seg om Labours ønske om en tollunion med EU.

Men denne ideen provoserer brexitforkjempere i torypartiet, og May risikerer å splitte eget parti dypt hvis hun gir etter for Labours krav. Det skyldes at en tollunion vil gjøre det umulig for britene å føre en uavhengig handelspolitikk etter brexit.

Brexitgeneral Boris Johnson, som i fjor trakk seg som utenriksminister i protest mot Mays tilnærming til brexit, mener planen aldri vil fungere.

«Konservative folkevalgte vil ikke tillate at May overgir seg til Labour-leder Jeremy Corbyn», skriver han i mandagens utgave av The Telegraph.

Tidsnød

Men regjeringen har knapt med tid. Datoen for brexit er satt til fredag 12. april.

Onsdag samler EU troppene til ekstraordinært toppmøte i Brussel. Der vil May be de europeiske lederne om å gå med på å gi henne nok en utsettelse av skilsmissen.

I forkant av toppmøtet skal hun også møte Tysklands statsminister Angela Merkel i Berlin og Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris.

En ny utsettelse av brexit regnes som sannsynlig, men vil kreve enstemmig tilslutning fra stats- og regjeringssjefene i EUs øvrige medlemsland.

Ingen appetitt for «no deal»

Spesielt Macron har vært skeptisk å gi britene enda en utsettelse. Han frykter at EU skal bli rammet av handlingslammelse hvis prosessen fortsetter å trekke ut.

Men EU har ingen appetitt på en kaotisk skilsmisse uten avtale, og europeiske ledere vil helst slippe å bli beskyldt for å kaste britene ut med makt.

Ifølge EUs landbrukskommissær Phil Hogan gir det ingen mening med «no deal».

– Det er simpelthen galskap. For mye står på spill, både for Storbritannia og for EU, sier Hogan.

– Men jeg har fortsatt håp om at sunn fornuft skal seire til slutt, sier han.

