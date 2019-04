EU ber Sri Lanka la være å gjeninnføre dødsstraff

NTB utenriks

43 år etter forrige henrettelse har Sri Lankas president Maithripala Sirisena kunngjort at landet igjen skal innføre denne straffen.

– Over to tredeler av land verden over, med ulike former for rettssystemer, kulturer og religiøs bakgrunn, har enten avskaffet dødsstraff eller praktiserer det ikke, heter det i en uttalelse fra EU-delegasjonen i Colombo.

Dødsstraff er et uakseptabelt brudd på menneskeverd og integritet, heter det videre.

President Sirisena har uttalt at han har tidfestet når dødsstraffen gjeninnføres, men han har ikke offentliggjort datoen.

Både Amnesty International og Human Rights Watch (HRW) har fordømt avgjørelsen.

Kriminelle på Sri Lanka blir jevnlig dømt til døden for drap, overgrep og narkotikarelatert kriminalitet, men i praksis har straffen blitt livsvarig fengsel.

Målet til Sirisena er å stoppe narkotikahandelen i landet i løpet av to år, inspirert av Filippinenes president Rodrigo Duterte.

Over 100.000 personer pågripes årlig for narkotikarelaterte lovbrudd, og om lag 20.000 fengsles.

