Dansk Folkeparti allierer seg med Salvini

NTB utenriks

Den nye partialliansen ble presentert på en pressekonferanse i Milano mandag der alle de fire partiene var med.

– Nyheten er at vi utvider familien. Vi vil arbeide for en ny europeisk drøm. I dag er Europa for mange velgere ikke en drøm, men et mareritt, sa Italias kontroversielle visestatsminister og innenriksminister Matteo Salvini, som leder partiet Lega.

Den nye gruppen vil kalle seg Europeisk allianse av folk og nasjoner (EAPN).

Vil ha med flere

Salvinis håp er at opp mot 20 europeiske partier skal bli med i den nye gruppen.

Drømmen er å ha medlemmer fra samtlige medlemsland.

– Målet er å bli den fremste, viktigste og mest tallrike gruppen i EU-parlamentet, og den gruppen som har de friskeste ideene, sier Salvini.

En åpen invitasjon sendes nå ut til EU-skeptiske partier.

Men det gjenstår å se hvem som til slutt blir med, innrømmer Olli Kotro fra Sannfinnene.

Tre grupper

I dag har EU-skeptikerne, nasjonalistene og høyrepopulistene i hovedsak fordelt seg mellom tre ulike partigrupper i EU-parlamentet.

Dansk Folkeparti og de finske Sannfinnene er i dag med i den konservative partigruppen ECR sammen med Sverigedemokraterna, de britiske toryene og det polske regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS).

Ifølge nyhetsbyrået TT har Sverigedemokraterna så langt sagt nei til å forlate ECR.

Le Pen har ikke bestemt seg

Lega har derimot vært med i en annen partigruppe i EU-parlamentet kalt ENF. Der deltar også Marine Le Pen og hennes parti Nasjonal samling. Det er foreløpig uklart om Le Pen vil bli med i Salvinis nye allianse.

Tyske AfD har vært med i en tredje partigruppe kalt EFDD sammen med blant andre Femstjernersbevegelsen fra Italia og det britiske Brexitpartiet, som ledes av Nigel Farage.

Valget til nytt EU-parlament avholdes i slutten av mai.

(©NTB)