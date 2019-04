Barnier stiller forhandlingskrav til britene

NTB utenriks

Michel Barnier besøkte mandag Dublin, der han blant annet slo fast at EU står last og brast med medlemslandet Irland. Et av temaene Barnier uttalte seg om, var muligheten for en såkalt hard brexit.

– Skjer det, vil vi ikke diskutere noe med Storbritannia før det er en enighet på plass om Irland og Nord-Irland, samt borgernes rettigheter og en finansiell løsning, sa han.

Alle de tre sakene er dekket av skilsmisseavtalen Theresa Mays regjering har forhandlet fram med EU. Den ble inngått mellom britiske forhandlere og EUs forhandlingsteam i november, men har så langt blitt avvist i en serie avstemninger i Underhuset i London.

Forkjemperne for en brexit uten avtale mener avtalen kan låse fast Storbritannia i et forhold til EU som vil forhindre landet i å inngå egne handelsavtaler med andre land.

EU har så langt avvist enhver reforhandling av den inngåtte avtalen, men Barnier sa mandag at den politiske erklæringen om det framtidige forholdet som følger avtalen, kan omarbeides svært raskt.

Mays konservative regjering er i øyeblikket i forhandlinger med opposisjonspartiet Labour om et mulig brexit-kompromiss, og muligheten for en tollunion er et av temaene.

