Afghanske styrker forsøker å drive Taliban vekk fra beleiret militærbase

NTB utenriks

Militærbasen ligger i Badghis-provinsen vest i landet.

Mandag morgen opplyste en talsmann for forsvarsdepartementet at minst tolv soldater er drept de to siste døgnene. Det betyr at dødstallet har steget til over 40 siden anlegget ble angrepet av Taliban fire dager tidligere.

Mange andre soldater er ifølge afghanske myndigheter såret, i tillegg til at flere titall opprørere er drept og såret i luftangrep og av bakkestyrker.

Soldater inne på anlegget har tidligere opplyst at rundt 2.000 opprørere deltok i angrepet sist torsdag.

Myndighetene opplyste i forrige uke at rundt 600 regjeringssoldater hadde forskanset seg inne på basen, og at de var i ferd med å gå tomme for ammunisjon, mat og vann. Det er siden ikke kommet nye opplysninger om tilstanden deres.

Taliban har nå praktisk talt kontroll over halvparten av Afghanistan. Opprørsbevegelsen gjennomfører hver dag angrep på stillingene til regjeringssoldater og politifolk.

(©NTB)