– Elleve drept og 23 såret i kamper i Tripoli

Det opplyser landets helsedepartement sent søndag, skriver Reuters. Departementet gir ingen opplysninger om de drepte er sivile eller krigere.

Minst 21 mennesker har blitt drept og 27 andre såret siden opprørsgeneral Khalifa Haftars LNA-milits begynte sin militæroffensiv mot Libyas hovedstad torsdag, opplyser kilder i den internasjonalt støttede regjeringen i Tripoli.

Søndag kunngjorde LNA-militsen at den hadde gjennomført de første luftangrepene mot Tripoli. Kunngjøringen kom få timer etter at styrker som er lojale mot den FN-støttede regjeringen i Tripoli, opplyste at de hadde innledet en motoffensiv for å forsvare byen.

