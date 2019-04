Theresa May med ultimatum

NTB utenriks

May stilte ultimatumet i en video publisert på statsministerens Twitter-konto søndag, der hun konstaterer at Storbritannia kan ende med å ikke forlate EU i det hele tatt dersom brexitavtalen ikke blir godkjent i parlamentet, skriver Sky News.

Uttalelsen kommer mens hun fortsatt forsøker å komme til enighet med Labour-leder Jeremy Corbyn om en kompromissavtale.

Til tross for at May har lagt ned betydelig innsats for å få støtte for brexitavtalen hun har forhandlet fram med EU, konstaterte hun lørdag at det ikke er noe som tyder på at den vil bli vedtatt i nær framtid.

Det var dermed ingen annen utvei enn å gå i forhandlinger med Labour, understreket May.

Corbyn ble tirsdag invitert til forhandlinger, etter at May måtte slå fast at hun ikke får sitt eget parti til å støtte skilsmisseavtalen. Forhandlingene med Labour har ikke falt i god jord hos alle, hvor blant annet den konservative brexit-tilhengeren Jacob Rees-Mogg har anklaget May for å ha mislykkes med å ta Storbritannia ut av EU.

May møter også kritikk hos Labour, som kritiserer May for ikke å tilby endringer i hennes fremforhandlede avtale og de røde linjene hun satt for brexit allerede for to år siden.

Så langt har ikke forhandlingene med Labour ført til enighet.

May sier at om partene kommer til enighet så vil Storbritannia forlate EU om seks uker. Skulle de ikke gjøre det, så kan det ende med at landet ikke forlater EU, ifølge May

(©NTB)