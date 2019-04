Libysk opprørsgeneral angriper Tripoli

NTB utenriks

Kunngjøringen kom rett etter at styrker som er lojale mot den internasjonalt støttede regjeringen i den libyske hovedstaden, kunngjorde en motoffensiv for å forsvare byen.

Situasjonen i Libya har tilspisset seg etter at general Haftar torsdag innledet en militæroffensiv mot Tripoli og erklærte at han vil innta byen. Fredag tok LNA-militsen hans kontroll over den internasjonale flyplassen i byen.

Verdenssamfunnet med FN i spissen er svært bekymret over utviklingen og ber Haftar stanse offensiven, men det viser opprørsgeneralen ingen vilje til.

Søndag begynte USA å evakuere personell som tilhører den amerikanske styrken i Afrika (US Africa Command) fra Libya.

Samtidig opplyser Indias utenriksdepartement at alle indiske soldater som inngår i en fredsbevarende styrke som er utplassert i Libya, er sendt hjem fordi situasjonen i landet har forverret seg.

Også FN varsler at de vil trekke ut deler av sitt personell.

(©NTB)