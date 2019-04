FN-støttede regjeringsstyrker går til motangrep i Libya

NTB utenriks

– Forsvaret kunngjør igangsettelsen av Operation Volcano of Anger for å rense alle libyske byer fra angripere og illegitime krefter, sier talsmann for de FN-støttede regjeringsstyrkene Mohamed Ganounou.

Det betyr at kampene i Libya vedvarer til tross for at FN søndag ettermiddag ba partene om å inngå en kortvarig våpenhvile, etter at styrkene til opprørsgeneral Khalifa Haftar har angrepet forsteder til hovedstaden Tripoli.

Søndag kunngjorde Haftars LNA-milits at den hadde gjennomført de første luftangrepene mot Tripoli. Kunngjøringen kom få timer etter at styrker som er lojale mot den FN-støttede regjeringen i Tripoli, opplyste at de hadde innledet en motoffensiv for å forsvare byen.

Ingen våpenhvile

Minst 21 mennesker har blitt drept og 27 andre såret siden LNA-militsen begynte sin militæroffensiv mot Libyas hovedstad torsdag, opplyser kilder i den internasjonalt støttede regjeringen i Tripoli.

FN ønsket en kortvarig humanitær våpenhvile søndag ettermiddag slik at sårede og andre sivile skulle få mulighet til å forlate de utsatte områdene. Den kortvarige våpenhvilen var ønsket i to timer mellom klokken 16 og 18 norsk tid. Men partene ignorerte oppfordringen fra FN.

Jean Alam, som er talsmann for FNs oppdrag i Libya, bekrefter søndag kveld at det ikke har vært våpenhvile mellom partene, men at FN fortsatt håper på en positiv respons.

Tok flyplassen

Situasjonen i Libya har tilspisset seg etter at general Haftar torsdag innledet en militæroffensiv mot Tripoli og erklærte at han ville innta byen. Fredag tok LNA-militsen hans kontroll over den internasjonale flyplassen i byen.

Verdenssamfunnet med FN i spissen er svært bekymret over utviklingen og ber Haftar stanse offensiven, men det viser opprørsgeneralen ingen vilje til.

Evakuerer internasjonalt personell

Søndag begynte USA å evakuere personell som tilhører den amerikanske styrken i Afrika (US Africa Command) fra Libya.

Samtidig opplyser Indias utenriksdepartement at alle indiske soldater som inngår i en fredsbevarende styrke som er utplassert i Libya, er sendt hjem fordi situasjonen i landet har forverret seg.

Også FN varsler at de vil trekke ut deler av sitt personell.

