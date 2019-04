Trump har ikke lest Muellers rapport

NTB utenriks

– Jeg har ikke lest rapporten ennå, selv om jeg har all rett til å gjøre det. Vet bare konklusjonen, og den store. Ingen hemmelig avtale, skriver Trump på Twitter lørdag.

Presidentens uttalelse kommer mens Demokratene krever at rapporten i sin helhet må offentliggjøres. Samtidig truer justiskomiteen i Representantenes hus, der Demokratene har flertall, å gå rettens vei for å få den 400 sider lange rapporten utlevert i sin helhet.

Foreløpig har bare et fire sider langt sammendrag skrevet av justisminister William Barr blitt offentliggjort og overlevert til Kongressen. Barr har imidlertid lovet å gi Kongressen en sladdet utgave av rapporten innen midten av april.

I sammendraget skrev Barr at Mueller ikke hadde funnet bevis på samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland for å påvirke valget i 2016. Når det gjelder forsøk på å hindre rettens gang, skrev han at Mueller verken dømte eller frikjente presidenten.

