Snart kommer det første fotografiet av et svart hull

På onsdag skal det holdes seks parallelle pressekonferanser verden over der astrofysikere og astronomieksperter vil presentere de første bildene som teleskopet Event Horizon Telescope (EHT) har tatt.

Av alle krefter eller gjenstander i Universet som vi ikke kan se med det blotte øyet, er det få ting som har fascinert og frustrert vitenskapsfolk mer enn svarte hull. Allerede på 1700-tallet begynte astronomer å fundere på hva dette kunne være.

Til tross for navnet var det faktisk lyset fra dem som førte til at man oppdaget svarte hull. Etter møysommelig og årelang forskning fant astronomene etter hvert ut at de små lyse prikkene som de så på himmelhvelvingen, faktisk var enorme svarte hull omgitt av gass og plasma.

Gravitasjonen i svarte hull er så ekstremt sterk at den sluker alt på sin vei. Lyset trekkes mot hullet, spises opp og alt blir svart.

Astronomer har lenge drømt om å få se hvordan det ser ut inne i disse hullene som sluker alt i sin nærhet. Nå håper astrofysikerne bak EHT å kunne stille noe av nysgjerrigheten med bildene og annen informasjon som legges fram på onsdag.

