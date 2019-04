Libysk opprørsgeneral trosser oppfordringer om å stanse offensiv

NTB utenriks

Lørdag rykket LNA-militsen til Haftar og andre militser som støtter ham, fram mot den libyske hovedstaden Tripoli fra flere kanter.

Samtidig kunngjorde en talsmann for LNA-militsen at den nå hadde tatt kontroll over den internasjonale flyplassen i Tripoli etter at de inntok flyplassen fredag kveld.

Men lørdag svarte styrker som er lojale til den FN-støttede regjeringen i Tripoli på framrykkingen og gjennomførte en rekke luftangrep mot LNA-stillinger som står om lag 50 kilometer sør for byen.

Verdenssamfunnet bekymret

FNs sikkerhetsråd er dypt bekymret over utviklingen. Den militære aktiviteten setter Libyas stabilitet og utsiktene for en politisk løsning i fare, heter det i en uttalelse fra rådet.

Også flere europeiske utenriksministre advarer Haftar og ber ham om å stanse militæroffensiven. Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian sier «det vil ikke bli noen militær seier», mens den tyske utenriksministeren Heiko Maas sier det må legges press på alle aktører i Libya, «og spesielt general Haftar».

Men opprørsgeneralen og hans militser avviser alle oppfordringer fra det internasjonale samfunnet om stanse militæroffensiven.

Kaos og anarki

Etter at Libyas diktator Muammar Gaddafi ble styrtet i 2011, har landet vært preget av kaos og anarki. Flere titalls militser har oppstått i maktvakuumet. Noen av dem er alliert med den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli., andre er alliert med Haftar, som leder en alternativ regjering øst i landet.

FN støtter regjeringen i Tripoli, men ønsker å finne en politisk løsning Haftar også kan slutte seg til.

