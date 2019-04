NTB utenriks

Politiet er sparsomme med opplysningene utover at flere personer er truffet. Det er ikke opplyst hva slags skader de har eller hvor mange som er rammet.

Politiet skriver på Twitter at det er for tidlig å si noe om motivet for skytingen, men de utelukker ikke at det er gjengrelatert.

Bilder fra åstedet viser et stort oppbud av ambulanser og politi.

Et øyenvitner forteller til avisen B.T. at han hørte en hel skuddsalve bli avfyrt.

