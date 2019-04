– Optimistisk for brexit-samtalene med Labour

NTB utenriks

Hammond deltok lørdag på EUs finansministermøte i Romanias hovedstad Bucuresti. Her sa han møtene mellom regjeringen og opposisjonspartiet fortsetter gjennom helgen, og han har godt håp om at det vil ende med «en eller annen form for avtale».

– Vi regner med å drøfte mer om avtaleteksten med Labour i dag. Dette er en pågående prosess, sa han.

Labour-politikeren Diane Abbott er imidlertid mindre optimistisk og sier ifølge BBC at regjeringen ikke har kommet med noen innrømmelser eller beveget seg noe i striden om den politiske avtalen som trekker opp rammene for det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia.

Samtaler

Statsminister Theresa May og Labour-leder Jeremy Corbyn innledet tidligere denne uken samtaler i et forsøk på å få løsnet noe på den fastlåste situasjonen rundt Mays brexitavtale med EU.

Denne avtalen har som kjent blitt stemt ned i Underhuset tre ganger.

Storbritannia skulle ha forlatt EU 29. mars, men det har nå bitt utsatt, i første rekke til 12. appril. Fredag ba May om en utsettelse av brexit til 30. mai.

– Dette må ta slutt

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian er tydelig på at det er på høy tid at brexit-kaoset får en ende.

– Dette må ta slutt. Vi kan ikke konstant leve med brexit. På ett eller annet tidspunkt må de gå ut, sa han mens han deltok på G7-landenes utenriksministermøte i den franske byen Dinard.

– Britiske myndigheter og det britiske Parlamentet må forstå at EU ikke hele tiden kan slite seg ut med alt fram og tilbake i britisk innenrikspolitikk. Britene må snart fortelle oss hvordan de har tenkt å komme seg ut av denne krisen, fortsetter han.

