Én drept og fire såret i skyteepisode i Danmark

Både den drepte og de fire sårede er menn i 20-årene. Det er lørdag kveld et massivt politoppbud i området for å stanse eventuelle hevnaksjoner.

Politiet fikk ved 18-tiden lørdag melding om at det var avfyrt flere skudd på en bilvei i Rungsted nord på Sjælland i Danmark og at flere personer var truffet av skudd.

Noen timer senere opplyste politiet på en pressekonferanse at en person var drept og fire andre såret.

– Vår teori er at det er et oppgjør mellom to gjenger, opplyser politiinspektør Lau Thygesen.

Han forteller at politiet fortsatt leter etter en eller flere gjerningsmenn, og folk i området oppfordres til å holde seg innendørs selv om ingen tilfeldige forbipasserende ser ut til å være rammet.

Et øyenvitner forteller til avisen B.T. at han hørte en hel skuddsalve bli avfyrt.

