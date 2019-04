EU-kommisjonen: VW, Daimler og BMW med ulovlig samarbeid

NTB utenriks

– Kommisjonens foreløpige undersøkelser viser at de tre har handlet i strid med konkurransereglene, skriver konkurransekommissær Margrethe Vestager i et brev til de tre produsentene.

Det har foregått hemmelig samarbeid for å bremse konkurransen om utvikling av teknologi som skulle rense utslipp fra bensin- og dieselbiler og gjøre bilene mer miljøvennlige, heter det.

De tre bilprodusentene må svare kommisjonen og forklare hva de har gjort. Kommisjonen kan ilegge dem bøter på opptil 10 prosent av årsomsetningen.

Daimler mener de ikke kommer til å ilegges noen bot.

– Daimler har samarbeidet på et tidlig nivå og på omfattende vis, noe EU-kommisjonen kjenner godt til, og av den grunn regner vi ikke med en bot i denne saken, heter det i en uttalelse fra selskapet fredag.

Volkswagen sier i en uttalelse at de må undersøke anklagene fra EU-kommisjonen før de kan svare på hvordan de stiller seg til dem.

Det ulovlige samarbeidet skal ha foregått i perioden 2006 til 2014. Kommisjonen peker særlig på at samarbeidet hindret anstrengelsene for å få redusert nox-innholdet i utslippene fra dieselbiler. Men også utviklingen for å redusere utslippene fra bensinbiler ble bevisst hemmet, heter det.

– Resultatet av dette er at forbrukerne i EU kan ha blitt hindret i å skaffe seg biler med den best tilgjengelige teknologien, skriver Vestager.

(©NTB)