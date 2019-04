David Malpass ny president i Verdensbanken

NTB utenriks

Malpass har til nå vært statssekretær for internasjonale forhold i finansdepartementet. Han har gjort seg bemerket som kritiker av Verdensbanken, og spesielt over institusjonens utlån til Kina.

– Verdensbanken er en av våre aller viktigste partnere. Jeg ønsker å videreføre det tette samarbeidet mellom Norge og Verdensbanken og gratulerer David Malpass med jobben som Verdensbankens neste president, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i en kommentar til NTB etter utnevnelsen.

Flere har fryktet at Malpass vil bremse Verdensbankens engasjement for å stanse klimaendringene, men det er ikke Ulstein redd for.

– David Malpass har forsikret at han ikke har planer om det, og at han generelt vil forholde seg til vedtak som er fattet av bankens styre før hans tid. Malpass har uttalt seg positivt om Verdensbankens arbeid med helse og utdanning, og ikke minst for kvinner og likestilling. Dette er høyt prioriterte områder i norsk utviklingspolitikk.

– I flere intervjuer har David Malpass sagt at banken må samarbeide godt med FN. Positivt at han vil videreføre forgjengeren Jim Kims engasjement på dette området, sier utviklingsministeren.

Jim Yong Kim varslet sin avgang som Verdensbankens leder i januar, tre år før periodens utløp. Kim begrunnet avgangen med at han starter i ny jobb i et ikke navngitt selskap som arbeider med investeringer i utviklingsland. Verdensbankens administrerende direktør Kristalina Georgieva er nå fungerende president.

Verdensbanken ble grunnlagt i 1944 for å stable krigsherjedes lands økonomier på beina igjen. Siden har Verdensbanken skiftet fokus for å bidra til utvikling i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

