– Libysk milits har tatt kontroll over flyplassen i Tripoli

NTB utenriks

Styrkene rykker fram mot Tripoli fra flere hold i det som ser ut til å være en knipetangsmanøver.

Haftar og hans styrker utfordrer den FN-støttede regjeringen i Tripoli. Torsdag kunngjorde han at tiden var inne til å innta hovedstaden, og fredag rykket militsen, kjent som Libyas nasjonale hær (LNA) fram og inntok byen Suq al-Khamis, som ligger vel fire mil sør for Tripoli. Samtidig sto en annen LNA-styrke om lag tre mil vest for Tripoli.

Fredag kveld rykket militsen ytterligere fram og tok kontroll over den internasjonale flyplassen i Tripoli, ifølge LNA-talsmann Ahmad Mismari. Opplysningen er ikke bekreftet av andre kilder.

LNA-militsen er en av flere titalls militser som oppsto etter diktatoren Muammar Gaddafis fall. Noen av dem er alliert med den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli, og andre alliert med Haftar, som leder en alternativ regjering øst i landet.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Gaddafis regime.

