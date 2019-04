Nå er Stoltenberg styrket

NTB utenriks

Først fikk han en overraskende ny forlengelse.

Så kom han til USA og ble hemningsløst hyllet av både president Donald Trump og de folkevalgte i Kongressen.

Det setter Stoltenberg i et svært godt lys når alliansen nå feirer sin 70-årsdag.

– Jeg mener han står veldig sterkt, og det er også et veldig tydelig signal at han får ytterligere to års forlengelse. Han gjør en veldig solid jobb for alliansen. I en tid som er preget av mye usikkerhet, tror jeg det er mange som ser verdien av å ha en erfaren generalsekretær som kjenner aktørene og det sikkerhetspolitiske bildet godt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Stoltenberg har ledet NATO siden 2014. I utgangspunktet ble han valgt inn for fire år. Så ble perioden forlenget med to år til 2020. Og i forrige uke kom nyheten om enda en forlengelse – nå til 2022.

Det gjør Stoltenberg til den generalsekretæren som har sittet nest lengst i alliansens historie.

Torsdag er det på dagen 70 år siden Atlanterhavspakten ble undertegnet.

