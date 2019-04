Fall for industrivarer i Tyskland

NTB utenriks

Det føderale statistiske byrået meldte torsdag at ordretilgangen i industrien falt med 4,2 prosent i februar, et dobling av det reviderte tallet for måneden før.

ING-økonomen Carsten Brzeski sier at ekspertene ventet at trenden med fallende etterspørsel ville avta mot slutten av 2018, men at de siste tallene svekker håpet om at det vil skje en global opptur i første kvartal.

Innenlandsk etterspørsel etter industrivarer falt med 1,6 prosent, mens utenlandske bestillinger lå 6 prosent lavere. Blant de utenlandske ordrene falt Eurosonen med 2,9 prosent, mens øvrige verden falt med 7,9 prosent.

(©NTB)