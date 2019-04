Venezuelanere stormer grensa til Colombia

NTB utenriks

Venezuelanere ødela sperringer satt opp av landets militære på grensen og klatret over konteinere som er blitt brukt for å sperre Simon Bolivar-broen over til nabolandet, ifølge Colombias migrasjonsmyndigheter.

– Situasjonen er veldig vanskelig. Vi sulter, vi har ikke strøm og ikke vann. Vi er desperate etter å få mat i Colombia, sier en av venezuelanerne til avisen El Tiempo.

Mange venezuelanere har også krysset grensa hvor det ikke er offisielle grenseoverganger, blant annet over elven Táchira.

Kan ikke stoppe sultne folk

Venezuela stengte grensene etter ordre fra president Nicolás Maduro i februar for å hindre at nødhjelp kom inn i landet, som var bestilt av opposisjonsleder Juan Guaidó.

Christian Krüger Sarmiento, leder for Colombias migrasjonsmyndigheter, anklager Maduro for å overse den illegale innvandringen og sette innvandrernes liv i fare ved å blokkere grensene.

– Det er ikke mulig å stoppe folk som er sultne, som dør av medisinmangel og som har smerter på grunn av at staten ikke gir dem grunnleggende offentlige tjenester, sier Krüger Sarmiento.

Rundt 1.000 avhoppere fra den venezuelanske sikkerhetsstyrken har også flyktet til Colombia. De spilte en viktig rolle i den internasjonale kampanjen for å støtte Guaidó på vegne av USA. Flertallet av dem var tilhengere av Maduro tidligere.

Advarer Russland

I slutten av mars landet to russiske militærfly i Venezuela med rundt 100 soldater og 35 tonn utstyr. Ifølge det statlige nyhetsbyrået Sputnik er de der for å oppfylle «tekniske, militære kontrakter».

I en uttalelse sier Colombias utenriksminister Carlos Holmes Trujillo at regjeringen advarer om at enhver militær støtte til regimet i Caracas ville true fred i hele regionen.

Han sier videre i en uttalelse at en demokratisk overgang i Venezuela må «utføres av venezuelanerne selv, uten bruk av makt».

– Enhver militær utplassering eller plutselige angrep til støtte for Nicolás Maduros regime setter den demokratiske overgangen i fare og utgjør en trussel mot fred, sikkerhet og stabilitet i regionen, sier han.

I uttalelsen sier Trujillo videre at han oppfordrer FN til en politisk fredsprosess i Venezuela og til å forhindre utenlandsk militærintervensjon i det kriserammede landet i Sør-Amerika.

