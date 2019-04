USA lover mer bistand til Venezuela

NTB utenriks

Venezuela stengte grensene etter ordre fra president Nicolás Maduro i februar for å hindre at nødhjelp kom inn i landet. USA sender likevel nye forsyninger til den nederlandske øya Curaçao, opplyser den amerikanske bistandsorganisasjonen USAID i en uttalelse.

Øya ligger ved kysten av Venezuela.

Organisasjoner viser til kollapsen i helsevesenet i Venezuela, og sier forsyningen som sendes til Curaçao inneholder nødhjelpspakker som kan hjelpe 40.000 mennesker i tre måneder.

USA lagrer allerede flere hundre tonn nødhjelpsforsyninger i Venezuelas naboland Colombia og Brasil på forespørsel fra Guaidó.

Den politiske situasjonen i landet er svært spent, og Guaidó kjemper for å få avsatt Maduro, noe Maduro overhodet ikke vil. Samtidig er den økonomiske situasjonen i landet svært dårlig, og det har vært en rekke strømbrudd, noe som har ført til vannmangel.

Onsdag stormet hundrevis av venezuelanere den colombianske grensen i desperate forsøk på å få tak i mat og helsetjenester.

Lederen for den Maduro-vennlige grunnlovsforsamlingen, Diosdado Cabello, sa onsdag at den enstemmig har vedtatt at landets høyesterett kan straffeforfølge Juan Guaidó.

Guaidó avviser grunnlovsforsamlingens beslutning.

(©NTB)