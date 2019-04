Studie: Barn sør i Asia hardest rammet av luftforurensing

NTB utenriks

Luftforurensing er den femte hyppigste årsaken til for tidlig død i verden, og er årsaken til flere dødsfall enn malaria, trafikkulykker, underernæring og alkohol, ifølge en ny studie utarbeidet av forskere på Health Effects Institute og University of British Columbia.

Barn sør i Asia kommer aller dårligst ut. De får forkortet livene sine opp mot 30 måneder på grunn av en kombinasjon av luftforurensing utendørs og dårlig luftkvalitet innendørs. Den dårlige luften innendørs kommer av at det brennes kull og tre innendørs i forbindelse med matlaging eller oppvarming.

Verst i Kina

I Øst-Asia forkorter luftforurensing barns forventede levetid med rundt 23 måneder, sammenlignet med rundt 20 måneder i snitt i resten av verden, ifølge rapporten.

De fem landene med høyest dødsrate er Kina, India Pakistan, Indonesia og Bangladesh.

Til tross for en rekke reformer for å redusere luftforurensingen er Kina fremdeles det landet i verden hvor flest mennesker dør på grunn av dette, med 852.000 slike dødsfall i 2017.

Forurenset luft har vært et problem i de kinesiske storbyene i mange år. Det har vært en bivirkning av landets raske økonomiske utvikling, som har vært avhengig av forurensende produksjon av stål, kull og sement.

Barn mer sårbare

I en studie publisert i oktober fra Verdens helseorganisasjon (WHO) fant at forurenset luft både innendørs og utendørs årlig tar livet av rundt 600.000 barn under 15 år.

Barn er ofte mer sårbare for forurenset luft siden de puster hurtigere enn voksne og dermed absorberer mer forurensing mens de er under utvikling.

(©NTB)