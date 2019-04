Stoltenbergs budskap til Kongressen: – NATO er bra for USA

NTB utenriks

– To verdenskriger, den kalde krigen og kampen mot terror har lært oss alle, også amerikanerne, at vi er tryggere og får til mer sammen enn hver for oss, sier Stoltenberg til NTB.

Han forteller at dette blir hovedbudskapet i talen hans for Kongressen.

– NATO er bra for Europa, men også bra for USA. De er tjent med å ha 28 venner og allierte. Det er noe ingen andre stormakter har. Og jeg opplever at dette blir forstått, sier Stoltenberg.

USAs president Donald Trump har på sin side flere ganger sagt at NATO hjelper Europa mer enn USA.

NATO-sjefen går på podiet klokka 17 norsk tid onsdag. Det er første gang en leder for en internasjonal organisasjon får æren av å tale for Kongressen.

En stor innsats er lagt ned for å få det riktig. Stoltenbergs medarbeidere har blant annet analysert talene Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands statsminister Angela Merkel og Storbritannias tidligere statsminister Gordon Brown har holdt for Kongressen, og Stoltenberg selv har vært i møter med både republikanere og demokrater fra Kongressen for å diskutere NATO med dem.

