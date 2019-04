Ny dag for Frode Berg i retten

NTB utenriks

Onsdag startet dag to av rettssaken mot den pensjonerte grenseinspektøren. Da han ble ført inn i rettssal 435 i byretten i Moskva, var han enda mer skjermet for journalistene enn tirsdag. Ingen av dem som er til stede fra norsk presse, kom nær Berg da han ble brakt inn i rettssalen og tok plass i et glassbur.

Bergs hovedforsvarer Ilja Novikov var ikke til stede tirsdag, men er på plass i retten onsdag. Da han ankom byretten i Moskva, ville han først ikke kommentere saken, men opplyste etter en kort seanse i retten at neste dato for rettssaken er satt til 9. april.

– Både dommen og straffeutmålingen kommer 16 april, etter planen, opplyser Novikov til NTB.

Retten skal onsdag gjennomgå bevisene i saken. Berg er tiltalt for å ha skaffet seg hemmeligstemplede opplysninger om russiske atomubåter, meldte russiske nyhetsbyråer tirsdag.