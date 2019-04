May og Corbyn møtes på nytt torsdag

NTB utenriks

De to lederne ble enige om et arbeidsprogram som har til hensikt å meisle ut et forslag som skal legges fram til avstemning i Underhuset og avbryte brexit-stillstanden.

Møtet onsdag ettermiddag varte i rundt to timer og ble omtalt som konstruktivt, melder BBC og Sky News.

Begge parter har vist fleksibilitet, uttaler en talsmann for statsministerens kontor.

– Dagens samtaler var konstruktive, og begge parter viste fleksibilitet og forpliktelse til å avslutte den nåværende brexit-usikkerheten, sier talsmannen.

Corbyns optimisme var mer nedtonet:

– Vi hadde en diskusjon og det var ikke så store endringer der som jeg hadde ventet, men vi fortsetter med nye diskusjoner torsdag morgen for å se på noen tekniske sider ved saken. Møtet var nyttig, men ikke overbevisende, sa Corbyn etter onsdagens møte.

Hvert av de to partiene har utpekt et forhandlingsutvalg som skulle møtes senere onsdag og forberede partene på nye samtaler torsdag.

Storbritannia har frist til 12. april med å legge fram et nytt forslag for EU. Hvis EU ikke godtar det, er Storbritannia ute av EU samme dag, uten noen avtale.

Onsdagens møte fant sted etter at May dagen i forveien, etter et sju timer langt regjeringsmøte, inviterte opposisjonslederen til samtaler.

(©NTB)