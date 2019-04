Kongressen slo ring om NATO

NTB utenriks

Stoltenberg ble hilst velkommen med jubel og langvarig stående applaus da han holdt sin historiske tale onsdag.

Det er første gang en leder for en internasjonal organisasjon har fått en slik ære. Men nettopp det at talen er så uvanlig, er noe av poenget, forklarer Steny Hoyer, som er Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus.

– Det å invitere ham var et veldig sterkt budskap i seg selv, sier Hoyer til NTB.

Brodd mot Trump

Seansen var ikke uten brodd mot USAs president Donald Trump.

For selv om Stoltenberg skrøt av presidenten og passet på å ordlegge seg diplomatisk, var det åpenbart at deler av talen var rettet direkte mot ham.

Trump har vekslet mellom varm og kald i sine uttalelser om NATO. Privat skal han ha snakket om å trekke USA ut av NATO, og offentlig har han gått svært hardt ut mot europeiske allierte, og da spesielt Tyskland, som Trump mener tar en altfor liten del av regningen.

Faktum, mener Trump, er at alliansen hjelper Europa mer enn den hjelper USA.

– Det har vært stor bekymring knyttet til noen av de kommentarene presidenten vår har kommet med, og til noen av holdningene hans, sier Hoyer.

«Bra for USA»

Stoltenbergs budskap var at NATO også er bra for amerikanerne.

– Gjennom NATO har USA mer venner og allierte enn noen annen stormakt. Det har gjort USA sterkere, tryggere og sikrere, sa Stoltenberg.

Ifølge ham blir alle allierte sterkere av at de står sammen.

– Alliansen vår har ikke vart i 70 år på grunn av nostalgi eller sentimentalitet. NATO har vart fordi dette er i den nasjonale interessen til hvert enkelt av våre land. Sammen representerer vi én milliard mennesker. Vi står for halvparten av verdens økonomi. Og halvparten av verdens militære styrke. Når vi står sammen, er vi sterkere enn enhver mulig rival, sa Stoltenberg.

– Det er godt å ha venner, fastholdt han.

22. juli

Stoltenberg og hans medarbeidere la ned mye arbeid i talen, og NATO-sjefen sørget også for å gi innholdet et personlig preg ved å snakke om hvordan han selv tilbrakte en del av barndommen i San Francisco.

Og han snakket om 22. juli.

– Noen av dere her i dag har blitt direkte berørt av terrorisme og mistet mange venner og kjære. Dere kjenner til terrorismens virkelighet. Det gjør jeg også. Jeg var statsminister i Norge den 22. juli 2011 – en dato som for alltid til være til skjensel for mitt lands historie, sa Stoltenberg fra talerstolen.

I alt 77 mennesker ble drept i terroren den dagen.

– Det var den mørkeste dagen i mitt liv, sa den tidligere statsministeren og Ap-lederen til en stille og alvorspreget forsamling.

– Våre verdier vil seire. Frihet vil seire over undertrykkelse. Toleranse fremfor intoleranse. Og kjærlighet vil alltid seire over hat, sa han.

